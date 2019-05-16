За 5 лет в Петербурге построят почти 14 млн кв.м жилья

Эксперты портала BKN.ru выяснили сколько жилых комплексов и квартир будет построено в Петербурге за ближайшие пять лет. Самый «урожайный» – 2020 год.

Рынок новостроек Петербурга активно развивается, несмотря на сложную ситуацию в отечественной экономике. Спрос на жилье в Северной столице остается на высоком уровне и во многом поддерживается за счет региональных покупателей. Строительные компании благодаря хорошему спросу продолжают выводить на рынок новые проекты – сейчас возводятся более 800 ЖК.

Согласно данным, которые публикуют сами строительные компании, в 2019 году будут построены 212 жилых комплексов, где общее количество квартир близко к 80 тысячам штук.

В 2020 году застройщики Петербурга планируют построить 229 жилых корпусов в рамках которых экспонируется почти 97 тысяч квартир.

В целом же, за 5 лет, по данным аналитиков BKN.ru, будет построено 748 ЖК общей площадью почти в 14 млн квадратных метров жилья.

«По нашему мнению, такие планы застройщиков говорят об их оптимистичном взгляде на развитие отечественной экономики и покупательского спроса. Во многом надежды на это связаны с государственными программами помощи ипотечным заемщикам», – отметила руководитель проекта BKN.ru Белла Малышева.