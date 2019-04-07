В московском метро тлеет и дымится кабель. Движение от «Парка культуры» до «Комсомольской» остановили

Кабель загорелся в тоннеле метро возле станции «Чистые пруды» в Москве днем 7 апреля. Поезда не ходят от станции «Парк культуры» до «Комсомольской».

«Пассажиров в тоннеле в районе тления кабеля нет. Угрозы для пассажиров нет. Все обстоятельства произошедшего, в том числе принадлежность кабеля, уточняем», – сообщили в пресс-службе столичной подземки радиостанции «Говорит Москва». Также там отметили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В Москве пожар в туннеле станции метро «Чистые пруды». Из-за короткого замыкания загорелись кабели высокого напряжения



Движение поездов остановлено. Пострадавших нет pic.twitter.com/SZjoi0EynC — URA.RU (@ura_ru) 7 апреля 2019 г.







На видеозаписях, которые появиись в соцсетях, видно, что на «Чистых прудах» наблюдается сильное задымление.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. О причинах происшествия пока не сообщается.