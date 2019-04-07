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07.04.2019 13:22
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Рунет отмечает день рождения. Национальный домен .ru появился 25 лет назад

Четверть века исполняется Рунету. Российский национальный домен .RU был зарегистрирован 7 апреля. Администратором домена стало учреждение РосНИИРОС при Курчатовском институте. До этого использовался домен .su (Soviet Union)

За 25 лет в нем было зарегистрировано свыше пяти миллионов страниц, а Рунет стал одной из крупнейших сетей в мире по уровню развития. Об этом рассказал директор Координационного центра доменов RU/РФ Андрей Воробьев.

«Все эти годы доменная зона.RU планомерно росла, на первых порах темп этого роста постоянно ускорялся. Российский домен развивался стремительно, демонстрируя порой темпы роста куда более значительные, чем во многих других европейских странах, для которых так же, как и для России, характерна приверженность пользователей именно к национальным доменам», — цитирует Воробьева телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

По данным центра, домену.RU принадлежит шестое место среди национальных доменных зон в мире по количеству зарегистрированных доменных имен и восьмое место среди всех доменов верхнего уровня.



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