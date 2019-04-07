Путин в 2003 году месяц уговаривал Матвиенко стать губернатором Петербурга

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в 2003 году она отказывала президенту России Владимиру Путину в ответ на предложение стать губернатором Петербурга.

Уговаривать Валентину Матвиенко главе государства пришлось целый месяц.

«В течение месяца раз в неделю он мне звонил и спрашивал: «Ну, вы надумали?» Я говорю: «Владимир Владимирович, я очень вас прошу, я безумно люблю город, но все-таки давайте, может быть, другой сделаем выбор», – цитирует 6 апреля РБК вышедший в эфире на телеканале «Россия 1» к 70-летию Валентины Матвиенко фильм «Валентина».

В конце концов Путин вызвал Матвиенко в Кремль и при личной встрече заявил, что другого кандидата на пост губернатора Петербурга у него нет и она должна прекратить сопротивление и идти на выборы.







В фильме также в качестве спикера появился и сам президент РФ, который рассказал, что на тот момент у Валентины Матвиенко был большой опыт государственной работы и она хорошо знала Петербург, в котором работала много лет.

В марте – октябре 2003 года Валентина Матвиенко была постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. После ухода губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева в правительство должность врио с мая по сентябрь 2003 года занимал Александр Беглов. Пост губернатора Матвиенко покинула в 2011 году, став муниципальным депутатом в МО «Красненькая речка». Это дало ей законное право перейти на работу в Совет Федерации.