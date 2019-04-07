Место встречи с музой изменить нельзя: прокурор-поэт выбирает последний троллейбус на Невском

Первый заместитель прокурора Петербурга Эдуард Артюхов замечен в общественном транспорте. Что несвойственно российской силовой элите в наше время. Похоже, именно в таких поездках рождаются его стихи. «Фонтанка» вспомнила, что подобным образом удивлял петербуржцев и один генерал-майор ФСБ. Но то было десять лет назад, а в мотивах его лежало неприятие образа жизни коллег с Литейного, 4.

По информации «Фонтанки», 6 апреля, в 23:47, на Невском проспекте возле станции метро «Маяковская» бдительными водителями был замечен троллейбус обыкновенный маршрута № 10. Транспорт двигался в сторону Дворцовой площади. В его почти пустом салоне одиноко сидел первый заместитель прокурора Петербурга, государственный советник 3-го класса (соответствует званию генерал-майор) Эдуард Артюхов.

Недавно «Фонтанка» сообщала, что прокурор Артюхов снялся в клипе на песню, в драматургию которого легли его же стихи. Там, напомним, автор размышлял о «довольных и недовольных собой», о предчувствии «последнего шага». Глядя на задумчивое выражение лица прокурора, теперь трудно опровергнуть, что вдохновение к Эдуарду Эдуардовичу приходит точно не в рабочем кабинете здания на Исаакиевской площади.







Заметим, что к полуночи троллейбусы этого маршрута уже заканчивают работу. Так что не исключено, что поэт оказался под влиянием культового текста Окуджавы: «…Я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, случайный…»

Все же в Петербурге не он первый совершает этот, можно сказать, социально откровенный поступок. Более десяти лет назад «Фонтанка» уже говорила о начальнике Следственной службы регионального УФСБ, генерал-майоре Михаиле Милушкине, который вплоть до отставки демонстративно не пользовался своей служебной машиной. Другое дело, что таким образом генерал Милушкин подчеркивал свою неприязнь к сослуживцам, которые начали приобретать дорогие иномарки.