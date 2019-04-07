«Неправильно бить человека стулом по голове». Владелец «Краснодара» объяснил, почему решил попрощаться с Мамаевым

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий объяснил решение расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, уже полгода находящимся под арестом в московском СИЗО «Бутырка».

«Я лично принимал это решение (расторгнуть контракт. – Ред.). У нас 11 тысяч мальчиков (в академии «Краснодара». – Ред.), и они должны знать, что с них не будут спрашивать, как с обычных людей. За это им и платят большие деньги. Эти 11 тысяч мальчиков ложатся спать и думают о тебе как о кумире. И твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. Особенно в таком клубе, как наш. Ребята должны знать, что неправильно бить человека стулом по голове, что неправильно вчетвером бить лежачего человека. Мы обязаны на это реагировать. Я не желаю Павлу зла и хочу, чтобы для него это поскорее закончилось, но эти мальчики должны знать, что мы всегда будем так реагировать, когда речь зайдёт о подобной поведенческой модели», — сказал 6 апреля Галицкий в интервью YouTube-каналу «Русские норм!».

В отличие от «Краснодара» «Зенит» не собирается разрывать контракт с Александром Кокориным. Более того, ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак заявил о своем желании подписать с Кокориным новое соглашение.

Ранее Кокорину и Мамаеву продлили арест на полгода, в СИЗО они уже больше шести месяцев.

В СИЗО на время судебного процесса оставлены также брат зенитовца Кирилл Кокорин и их общий друг Александр Протасовицкий. По версии обвинения, в октябре 2018 года они избивали жителей столицы (в том числе высокопоставленных чиновников). Им вменяют групповое хулиганство (часть 2 статьи 213 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115). Троим, кроме Александра Кокорина, предъявлено также обвинение по статье 116 УК — за нанесение побоев.





