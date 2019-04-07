Это залёт, бердвотчер. Почему подсматривать за птицами полезно для всех

Подсматривать в бинокль за птицами и докладывать об увиденном в международные организации становится модным увлечением прогрессивных людей. Орнитологи предсказывают рост популярности экскурсий для начинающих бердвотчеров — пока в Петербурге еще есть, где их водить.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

Бердвотчинг — «наблюдение за птицами» – это элитарное хобби приличных людей, зародившееся в викторианской Англии. Оно необычайно популярно за рубежом, но в России начинает развиваться только сейчас. Бердвотчинг не надо путать с бердингом или кружком юных натуралистов. Потому что это занятие для людей взрослых и занятых. Которым очень хочется почаще бывать на природе, но делать это со смыслом.

Кто будит вас в пять утра, почему залёт для бердвотчера — большая удача, как любители серфинга и кайтеринга мешают жить редким птицам «Фонтанке» рассказал основатель проекта «Орнитологические экскурсии», сотрудник Зоологического института РАН Сергей Петров.

Сергей Петров//из личного архива

- Действительно ли бердвотчинг — новое увлечение? Может, раньше это просто иначе называлось?







- В Европе и Америке это очень популярное хобби. В некоторых странах каждый четвертый считает себя бердвотчером. Лидируют Великобритания, Голландия и США. А у нас это движение только начинает зарождаться. Орнитологические кружки были и раньше в системе дополнительного образования. Но для взрослых людей вход в эти кружки закрыт. А интерес у людей есть, и поэтому сейчас появляются самые разные проекты. Есть соревнования по бердвотчингу в Москве, региональные дирекции особо охраняемых природных территорий организуют разные акции для наблюдающих за птицами, существуют локальные инициативы, одну из которых представляю я. На орнитологические экскурсии мы собираем людей, которым интересны птицы, но не хватает базовых знаний, чтобы разобраться в многообразии видов.

- Такое ощущение, что Петербург все же в стороне от этого движения. В Москве и Московской области инфраструктура для бердвотчеров гораздо более развитая — у них и соревнования, и курсы по определению птиц по голосам, чего только нет.

– Я бы не сказал, что Петербург в стороне. В моей группе в «ВКонтакте» уже почти три тысячи подписчиков — и это самая многочисленная группа об орнитологических экскурсиях в России. Есть Санкт-Петербургское орнитологическое общество, на базе которого ведется диалог между учеными и любителями.

- Есть ли разница между бердвотчингом и бердингом?

- Есть. Бердвотчинг — скорее для начинающих. Чтобы быть бердвотчером достаточно интересоваться птицами и уметь замечать базовые виды. А бердеры всерьез увлекаются наблюдением и тратят все свое свободное время и средства на то, чтобы увидеть новых птиц. Они ведут специальные списки, в которых отмечают встреченных птиц, и их главная цель — все время эти списки расширять. Бердеры могут отправиться на другой край света просто для того, чтобы увидеть нужные им виды. В списках московских бердеров тысячи видов птиц.

- Почему петербуржцы потянулись в бердвотчеры?

– Это лавинообразный процесс. Появляется больше информации об этом, выходят приложения для смартфонов, с помощью которых можно самостоятельно определять виды, множество новых книг о птицах. Для нашего города основных книг две: «Птицы Петербурга» Владимира Михайловича Храброго и «Птицы Санкт-Петербурга» коллектива авторов из СПбГУ. Вторая книга издавалась по заказу городского правительства и ее можно скачать в электронном виде бесплатно. Кроме того, в последнее время расширился выбор фототехники и биноклей для наблюдения. Появляются сообщества в социальных сетях, где можно найти единомышленников.

- Фотографировать птиц, прижимая смартфон к биноклю, реально?

– Для личного пользования, чтобы позже определить вид птицы — да. Но из-за того, что руки все равно дрожат, а бинокль обычно используется без штатива, изображение будет нечетким.

- Сколько видов птиц можно встретить в Петербурге в городской черте?

– За всю историю наблюдений в территориальных границах Петербурга зарегистрировано больше 250 видов птиц. Некоторые из них редки и единичны. Обычный человек вполне имеет шанс увидеть около 150 видов птиц. Но надо учитывать, что у нашего города довольно своеобразные городские границы. В них входят и Сестрорецкое болото, и Гладышевский заказник. Сравнительно нетронутые места позволяют набрать довольно большой список видов. Городские парки и водоемы тоже такую возможность дают — во время миграции и кочевок особенно.

- Какие интересные маршруты для начинающего бердвотчера есть в черте города?

- Довольно интересен Удельный парк, все более-менее старые парки города, где сохраняется лесная подстилка, берег Финского залива, район Стрельны и Петергофа. Одно из моих любимых мест для наблюдений — Кронштадт. Туда прилетают лебеди и морские утки. Кстати, именно там дирекция особо охраняемых природных территорий скоро откроет первую в Петербурге орнитологическую вышку, в заказнике Западный Котлин.

- Как меняется видовой состав птиц в Петербурге?

- Можно сказать, что ситуация становится хуже. В городе уменьшается количество зеленых насаждений, что плохо сказывается на многих лесных и парковых видах. Идет активное освоение мелководных побережий Невской губы. Эти мелководья традиционно использовались перелетными птицами для отдыха, а сейчас на их месте намывают новые территории. Экосистема меняется. На эти территории растет рекреационная нагрузка — их используют для активного отдыха любители серфинга и кайтинга. Птицы не могут найти здесь ни отдыха, ни корма. Орнитологическое сообщество в Петербурге сравнительно небольшое и не может повлиять на ситуацию, но мы пытаемся.

- А что именно сообщество делает?

- Мы пытаемся сохранить не какие-то отдельные виды, а места их обитания. На тех немногих участках, где остались пригодные для обитания птиц условия, надо ввести природоохранный режим. Еще одно направление работы — контроль за поведением человека на таких участках. Надо следить, чтобы в местах гнездования птиц не выгуливали собак без поводков, надо ограничить число беспризорных кошек. В США ежегодно миллиард птиц уничтожается кошками.

- Какие виды птиц исчезли из нашей экосистемы?

– Сложно сказать. Если какие-то виды не встречались человеку год или два, может быть, они просто научились не попадаться на глаза. Надо учитывать и смещение миграционных путей, и залеты — когда птицы должны были лететь в одном направлении, а они путаются и летят в какое-то другое место. Недавно вышла в свет «Красная книга Санкт-Петербурга» и по малочисленным видам Петербурге там информация есть.

- Какие птицы самые желанные для бердвотчера?

– Многие фотографы любят снимать лебедей и гусей на пролете. Кроме того, глухари — незабываемое зрелище. Но мечта у каждого своя. Из последних наблюдений меня очень впечатлили встречи с гагарками. Это морские виды, но мне удалось увидеть их на открытой части Финского залива, за дамбой.

- Начало апреля для бердвотчера — хороший период? Грачи и лебеди уже прилетели, кто следующий?

- Это самое начало сезона, у многих бердвотчеров уже «зудит» довольно сильно. Начинаются миграции и практически каждый день можно увидеть кого-то нового. Сейчас летят три вида лебедей и появились гуси-гуменники. Сроки прилета каждый год разные и стопроцентно предсказать, кто и когда появится, невозможно.

- Как Петербург представлен на международной карте бердвотчинга?

- Есть сайты, на которых можно регистрировать свои встречи с птицами. Такие карты довольно полезны ученым. Самые популярные онлайн-дневники наблюдений — сайты eBirds и ruBirds. Еще есть сайт Inaturalist. Но, к сожалению, российские бердвотчеры редко ими пользуются — если посмотреть на карты встреч с птицами, то в Европе густо, а у нас довольно пусто.

- А что, собственно, дает человеку бердвотчинг?

- Это хороший способ больше времени проводить на природе. К нему обращаются люди, которым хочется чаще гулять на свежем воздухе, но при этом заниматься какой-то интеллектуальной деятельностью. Птиц довольно много, их бывает не просто различать между собой по внешнему виду и по голосам. Желание увидеть новые виды вызывает азарт. Когда кто-то неизвестный скачет в кустах и издает какие-то звуки, хочется выяснить, кто это.

- С приходом весны в 4-5 утра какие-то птицы повадились будить петербуржцев. Понятно, что без аудиозаписи сказать сложно, но очертите хотя бы список подозреваемых?

– Самый массовый вид птиц, которые поют по утрам – большая синица. У нее двухсложная короткая трель с металлическим отливом. Кроме того, многие дрозды начинают петь весной. Но в каждом конкретном случае надо «расследовать» отдельно.

- Орнитологические экскурсии могут стать самостоятельным рынком интеллектуальных развлечений?

– Учитывая, что два-три года назад ничего такого не было, а сейчас есть запрос и на геологические экскурсии, и на экологические, орнитологи ожидают, что эта сфера будет расти.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»