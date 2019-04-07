Лжесотрудница «Сбербанка» обманула 90-летнюю петербурженку на 700 тысяч рублей

Очередная пенсионерка стала жертвой мошенников. В один день она лишилась более 700 тысяч рублей, поверив в мифическую денежную реформу.

По данным «Фонтанки» 90-летняя жительница Петербурга обратилась в полицию 6 апреля. Она рассказала, что некая женщина, представившись знакомой её дочери и сотрудницей «Сбербанка», рассказала ей о денежной реформе. Для участия необходимо было отдать все свои накопленные средства.

Пенсионерка поверила в легенду и отдала мошеннице 300 евро, которые хранились у нее дома на Ленинском проспекте. Затем женщина пошла в отделение «Сбербанка», сняла со счёта 700 тысяч рублей и точно так же передала лжесотруднице кредитной организации. Общий ущерб составил около 721 тысячи.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





