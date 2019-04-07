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Общество
07.04.2019 12:07
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Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с президентом России

Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия. Пострадавший просит встречу с Владимиром Путиным.

Об этом Роули, как пишет 7 апреля РБК, рассказал в интервью Sunday Mirror после встречи с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Встреча Роули и Яковенко состоялась в субботу в российском посольстве в Лондоне.

«Я пошел и спросил их: «Зачем ваша страна убила мою подругу?» Но я не получил никаких ответов. Я получил только российскую пропаганду», — приводит слова Роули издание. Параллельно британец признался, что российский посол ему понравился. «Но я думаю, что некоторые из его слов в оправдание России, что она непричастна, были нелепыми», — сказал он.

«Я рад, что встретился с ним, и чувствую, что узнал что-то, чего не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила атаку», — признался Роули. По его словам, российский посол уверял его, что использованное при отравлении вещество не могло быть «Новичком», произведенным Россией, в противном случае не выжил бы никто. «Он [посол] сказал, что в России есть небольшое количество «Новичка», потому что они используют его в качестве противоядия и больше не производят его», — рассказал Роули. Единственные страны, которые сейчас производят «Новичок», — это Чехия и США, передал британец слова российского посла.



Кроме того, Роули сообщил, что спросил у посла о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Дипломат пообещал передать просьбу и поинтересовался у Роули, где бы он хотел встретиться с российским президентом.

Чарли Роули пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери летом прошлого года. Вместе с ним пострадала его подруга Дон Стерджесс, спустя несколько дней она скончалась. События в Эймсбери имели место спустя несколько месяцев после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Оба города находятся недалеко друг от друга. Лондон считает, что за отравлениями в Солсбери и Эймсбери стоит Россия, в причастности к обоим инцидентам британские власти подозревают Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон называет агентами российских спецслужб. Москва все обвинения отрицает.

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