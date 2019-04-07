Польша продолжает подсчитывать сумму репараций от Германии. Цифра приближается к триллиону долларов

Польша продолжает подсчитывать репарации, которая должна выплатить Германия за потери, понесенные во Второй мировой войне. Сумма постепенно приближается к триллиону долларов.

Депутат сейма Польши от партии «Право и справедливость» Януш Шевчак в интервью порталу wPolityce.pl 7 апреля заявил, что Германия должна выплатить как минимум 900 млрд долларов.

«Это позор, что очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет», — сказал депутат.

Шевчак добавил, что Берлин «должен сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство», пока не выплатит долги.







Портал отмечает, что накануне парламентская группа, которая занимается оценкой суммы компенсаций, опубликовала доклад «Экономические издержки немецкой оккупации во время Второй мировой войны». В документе говорится, что аналогичные потери понесла Греция.

Осенью 2017 года комиссия по репарации оценила потери Польши в 48,8 млрд долларов. После сейм повысил эту сумму до 850 млрд долларов с поправкой на изменившийся за годы курс доллара. Затем сумма была снижена на 300 млрд, но после сейм решил снова ее пересчитать.