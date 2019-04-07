В Петербурге горели автомобили. В Озерках пожарным было не подъехать из-за плотной парковки

В ночь на 7 апреля в Санкт-Петербурге тушили автомобили.

Как сообщает городское ГУ МЧС, в Колпино в 5:38 поступил вызов на Заводской проспект, 36. В автомобилях «Хёндэ» и «Форд» выгорели моторные отсеки и частично салоны. Девять сотрудников МЧС (два расчёта) ликвидировали возгорание в 5:59.

О другом пожаре рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «В 3:40 во дворе дома номер 6 по Сикейроса в Озерках сгорел автомобиль «Рено Логан». На место приезжало два наряда пожарных. В 4:40 огонь был потушен. Поджог или нет – неизвестно». На фото видно, что огонь задел и соседний автомобиль.







«Пожарной машине сначала во двор было не проехать, потому что все заставлено! Вот и время потерялось на объезд. Плюс очень много горючего горело», – добавляет в комментариях Катя.