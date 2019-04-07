«Я, жена Закирова Рифата, Светлана...» Кому понравится версия о самоподрыве майора из Можайки

Супруга пострадавшего при взрыве в Петербурге заявила о «ночных допросах» мужа. Гипотеза «сам принес - сам обезвредил» не лишена логики и может быть удобной как для следствия, так и для академии.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Донести до руководства страны информацию о чудовищной ошибке, которую совершает военное следствие, Светлана Закирова попросила вечером 5 апреля. Ее обращение помечено хештегом #путинтим. А в правило «шести рукопожатий» она верит явно больше, чем в силу прессы. Взрывная волна за минувшую неделю улеглась даже в телеграм-каналах, и Военно-космическая академия им. Можайского погрузилась в привычную для себя тишину. Возмутившая ее было жена майора умолкла так же внезапно, и только скупые публикации редких СМИ напоминают о демарше.

Но к утру воскресенья, 7 апреля, пост Светланы Закировой в социальной сети набрал 200 тысяч просмотров, больше десяти тысяч лайков и трех тысяч перепостов. Из него мы узнали: что старший преподаватель Академии им. Можайского Рифат Закиров находится в клинике военно-полевой хирургии (Военно-медицинская академия им. Кирова); его охраняют сотрудники Можайки; доступ родных ограничен, а в ночь после взрыва майора допрашивали, рассчитывая на раскаяние.

скриншот заявления Светланы Закировой в соцсетях

По информации Светланы, следствие предложило Закирову выбор: либо он принес взрывчатку на территорию академии в отместку за конфликт с руководством, либо увидел в героизме способ разрешения квартирного вопроса. «На основании этих фактов я очень боюсь, что моего мужа, отца четверых детей, офицера, прошедшего горячие точки, получившего массу государственных наград, без огласки объявят виновным», – поделилась она. Страница в соцсети исписана словами поддержки верному мужу, любящему отцу, настоящему офицеру и командиру. Женщина на дружественные реплики не отвечает, личные сообщения от журналистов отклика не находят.







«Я вас понимаю, вы можете мне не верить. Но у меня дети... и муж на больничной койке. Я не могу говорить больше того, что сказала», – написала она 7 апреля корреспонденту «Фонтанки», предложив довольствоваться уже опубликованным.

Свидетельств взрывного темперамента, о котором публично говорит Светлана, аккаунт Рифата Закирова в соцсетях не содержит. Известно, что он родился в Узбекистане, окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, прошел две чеченские кампании, служил в Сертолово, имеет ведомственные и государственные награды. Проблемы с жильем описаны в решении Ленинградского военного окружного суда, который в марте прошлого года подтвердил потерю права на квартиру в связи с тем, что предоставленную ему ранее «двушку» приватизировала семья племянницы. С 2016 года семья Закировых живет в служебной «трешке» в Шушарах. С ним прописаны четверо его детей. При этом, судя по соцсетям, в 2015-м старший сын делал успехи в военном многоборье в качестве курсанта Можайки, а младший в октябре 2018-го демонстрировал нашивки Суворовского военного училища.

С момента взрыва в Военно-космической академии прошло пять дней, но об обстоятельствах происшествия по-прежнему мало информации. Выпускник и «крестный отец» Можайки, глава городского парламента Вячеслав Макаров сообщил о молниеносности следствия. «Известно всё по деталям», – сказал он меньше чем через сутки, но делиться подробностями не стал, подчеркнув лишь, что первоначальная мысль о теракте была ошибочной.

Из обрывочных сведений картина складывается примерно следующая: под лестницей административно-учебного корпуса на Ждановской улице, 13, было обнаружено самодельное взрывное устройство. Трогать неведомое Национальный антитеррористический комитет не советует даже гражданским. Для тех, кто в погонах, установлен прямой запрет на самостоятельное разминирование или даже прикосновение к потенциально опасному. По информации из нескольких источников, найденное в Можайке один из преподавателей накрыл бронежилетом. Не исключено, что это был как раз Рифат Закиров — супруга назвала его «единственным сапером в академии». Взрывом вынесло окна на втором этаже здания. Четверых офицеров-преподавателей госпитализировали.

Министерство обороны сообщало, что взрывное устройство было безоболочным. По мнению специалистов, это признак того, что мастеривший бомбу не был настроен на массовые человеческие жертвы. Масштаб же разрушений, по их словам, говорит о том, что мощность заряда едва превысила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

По данным «Фонтанки», сразу после взрыва в Академию им. Можайского примчались эксперты НАК, и в первые часы следователи ВСО по Краснознаменскому гарнизону всерьез готовились к возбуждению уголовного дела по террористической статье. Однако антитеррор не увидел в произошедшем ничего «своего», и квалификация получилась относительно мягкая — покушение на убийство общеопасным способом. Хотя, если под тревожностью Светланы Закировой есть почва, впору ждать статьи «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих» – лишения свободы она не предусматривает.

Версия с майором, который «сам принес – сам обезвредил», не столько логична, сколько удобна. Военно-космическая академия им. Можайского закрытая, строго охраняемая территория. В день взрыва на одном из форумов высказывалось предположение, что бомбу мог пронести рабочий, который задействован в ремонте вузовских корпусов. Мол, среди строителей много уроженцев Средней Азии, а дежурному на КПП они примелькались до безразличия.

В открытых источниках нет информации о капитальном ремонте корпусов Можайки. Техническим обслуживанием объектов инфраструктуры академии последние несколько лет занимается ООО «Альтера». По условиям контракта компания в том числе осуществляет мелкий текущий ремонт. Как сообщила «Фонтанке» заместитель генерального директора «Альтеры» Наталья (свою фамилию называть не стала), у следственных органов пока не появилось вопросов к их работникам. Вариант с бесконтрольным доступом на территорию она тоже отвергла — на каждого сотрудника оформляется пропуск.

Официальный комментарий от руководства академии — это что-то из ряда космического, рассчитывать на него не приходится. Военные вузы никогда не отличались разговорчивостью, но Можайка в этом рейтинге безоговорочный лидер. Ее молчаливости подражают даже следователи и прокуроры подведомственного Краснознаменского гарнизона, никогда не выступая спикерами происшествий Военно-космической академии. Последняя лазейка была закупорена после событий 2017 года, когда в личных вещах первокурсника Осипова обнаружили план захвата военной части.

В декабре 2018-го несостоявшийся геодезист был направлен на психиатрическое лечение. К тому времени в академии уже властвовал запрет на смартфоны и беспорядочные связи с Интернетом. Жесткое табу распространяется на первый и второй курсы, считается, что к третьему году у курсанта вырабатывается рефлекс не откровенничать о внутреннем с любителями скрытного.

«Со временем курсанты сами начинают следовать этой рекомендации, поскольку воочию убеждаются в том, что в виртуальном публичном пространстве со временем бесследно исчезает только бессмысленное и ненужное. А то, что единожды кого-либо заинтересовало, хранится долго и терпеливо ждёт своего часа», – говорится на официальном форуме Можайки.

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»