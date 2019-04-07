В Москве в жилом доме горит подземная парковка на площади 500 квадратных метров

Подземный паркинг горит в многоэтажке на севере Москвы днем 7 апреля. Из дома эвакуировали более трехсот человек.

Огонь охватил два бокса в доме 29 на Ленинградском шоссе, пламя распространилось на площадь более 500 квадратных метров, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на РИА Новости.

Причины пожара, которому присвоили третий ранг сложности, неизвестны. Сообщается, что одному человеку понадобилась медицинская помощь.

На месте работают 50 человек и 19 единиц техники.





