На Белы Куна дерзко угнали электросамокат. Гости Петербурга с ветерком умчались от земляка

Дерзкое ограбление провернули двое неизвестных во Фрунзенском районе Петербурга днём 6 апреля. Двое граждан Узбекистана угнали электросамокат у своего соотечественника прямо у него из-под носа.

Как стало известно «Фонтанке», 33-летний приезжий решил продать своё двухколёсное средство передвижения через сайт «Одноклассники». Вскоре ему написал соотечественник и сказал, что с другом хочет посмотреть товар перед покупкой.

Около двух часов товарищи подъехали на смотрины к дому продавца на Белы Куна. На вид покупателям было от 20 до 28 лет. Один из них взял самокат и решил покататься, дабы проверить его рабочее состояние. Оттолкнувшись ногой от асфальта, он скрылся за ТК «Международный» и пропал. Его товарищ сообщил, что он упал, и поехал к нему на машине.

Больше мужчина не видел ни покупателей, ни своего самоката. С горя он пошёл в полицию и написал заявление. Проводится проверка.





