Путин и Беглов поздравили Валентину Матвиенко. Она рассказала о своей работе с президентом

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко 7 апреля принимает поздравления с днём рождения. Её похвалили сегодня и президент страны Владимир Путин, и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Безупречное служение Отечеству стало Вашим истинным призванием, делом всей жизни. Вы снискали признание всех россиян яркими лидерскими качествами и взвешенностью суждений, чуткостью души и глубоким патриотизмом», – цитирует Беглова пресс-служба губернатора. Также от имени петербуржцев Беглов поблагодарил Валентину Матвиенко за поддержку, которую она продолжает оказывать городу.

Президент России Владимир Путин отметил её личные качества, в частности наличие собственного мнения, основанного на опыте, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

«У Валентины Ивановны есть несколько черт, которые её отличают от многих коллег. Во-первых, она всегда в материале того, чем занимается. Во-вторых, она всегда нацелена на конкретный результат. Она над ним работает», – сказал Путин.







Сама же Матвиенко на телеканале «Россия 1» поведала об опыте работы с Путиным. Годы, проведённые рядом с ним, она назвала «лучшими в её жизни», а работа с ним была трудной, но интересной.

«Вы знаете, я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни», – цитирует Матвиенко «Газета.Ru».

Также она рассказала, как президент страны формирует свою команду: «Если он человека приглашает в команду, то это значит, что он ему доверяет, это его принцип».

Валентине Матвиенко 7 апреля исполняется 70 лет. Она родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР (ныне – Хмельницкой области Украины) в семье Ивана и Ирины Тютиных, фронтовика и театрального костюмера. В 1972 году она окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт. Работала в МИД, в правительстве и администрации президента. В 2003 году стала губернатором Петербурга. В 2011 году перешла в Совет Федерации.