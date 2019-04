В Париже загорелся многоэтажный дом. Во время пожара произошел взрыв, который сняли на видео

Крупный пожар и взрыв произошли в многоэтажном доме в 19-м округе Парижа поздним вечером 6 апреля. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на пожарных.

Возгорание началось около 22:00 по местному времени (23:00 мск). Пламя распространилось со второго по пятый этаж, огонь охватил почти три десятка квартир. Во время пожара произошел мощный взрыв, который сняли на видео очевидцы.

Breaking: A large explosion has occurred at the scene of a building fire in Paris, France

