Три тысячи эвакуированных за субботу. «Путин» передал привет школам, неизвестные – торговым комплексам

Субботний день не стал выходным для анонимных «минёров». Их стараниями в Петербурге были эвакуированы почти три тысячи человек.

Как стало известно «Фонтанке», 6 апреля письма о бомбе в пластиковом корпусе получила школа №549 в Красносельском районе, дубль пришёл на адрес администрации. Угрозами вновь сыпал некто с упоминанием Путина и ФСБ в электронном адресе.

В итоге осмотрены были четыре учебных учреждения, эвакуированы 689 человек.

Вечером в отделы полиции разных районов Петербурга начали поступать звонки о минировании торговых комплексов. Злоумышленники, как водится, сообщили о бомбе в «Континенте», «Балканском», «Меркурии», «Заневском каскаде» и других. Также телефонные шантажисты зачем-то «заложили бомбу» на закрытой станции метро «Академическая». Осмотр указанных мест полицией ничего не дал, эвакуации подверглись 2215 человек, это в четыре раза меньше, чем в пятницу.





