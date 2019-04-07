Лопнуло колесо, и самосвал опрокинулся на Санкт-Петербургском шоссе. Отбойник вошёл в кабину

Как опрокинуть многотонную машину? Очередное ДТП с «перевёртышем» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга даёт один из вариантов ответа на этот вопрос.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ГИБДД, накануне, 6 апреля, на Санкт-Петербургском шоссе, 210, завалился набок грузовой Renault, двигавшийся в сторону Пушкина. По предварительным данным, у автомобиля во время движения лопнуло переднее левое колесо и он потерял управление.

Водитель, 37-летний мужчина, не пострадал. «Счастливчик водитель, небольшая ссадина на руке», – отмечает «Дорожный инспектор». Радоваться действительно есть чему: на кадрах с места ДТП видно, что машина упала на отбойник и металл вошёл в кабину прямо в районе водительского места.







ДТП, в которых машины переворачиваются, происходят не очень часто и всегда привлекают внимание. Легко опрокидывается машина, вылетающая в кювет. Причиной может стать наезд на препятствие: поребрик, ограждение или на другой автомобиль (последнее продемонстрировали недавно видеокамеры – ДТП на проспекте Славы под пешеходным переходом по прозванию «краб»).