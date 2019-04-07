На Ленинском проспекте приказала жить труба, улицу затянуло паром

Угол проспектов Маршала Жукова и Ленинского в Петербурге погрузился в «туман» ночью 7 апреля, сообщили очевидцы.

В АО «Теплосеть» информацию подтвердили. В пресс-службе «Фонтанке» рассказали, что ремонтные работы ведутся рядом с домом 100 по Ленинскому проспекту. Они продлятся до раннего утра 8 апреля. В это время тепло в близлежащие дома будет подаваться по резервной схеме, а горячее водоснабжение в штатном режиме.

«Примерно в 3:00 прорвало трубу с горячей водой. Пар тянуло по всей улице. Сейчас стоят службы. К слову говоря, ремонт они в том месте проводили уже раза три за последний год», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





