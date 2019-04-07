Эксперты рассказали, сколько стоит борщ в Петербурге и где в России он самый дешёвый

Тарелка борща, сваренного дома, сильно отличается по стоимости от тарелки общепитовского борща. Домашний не только вкуснее (как считается в народе), но и дешевле – это выяснили эксперты.

«Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости» 7 апреля сообщает, что в среднем по России тарелка борща объёмом 300 миллилитров с ложкой сметаны обходится в 25 рублей. Петербург почти на этом уровне – 25,3 рубля. Московский борщ подороже – 31,2 рубля. А вот самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина – 45 рублей. Меньше всего тратят пензенцы – 19,5 рубля на тарелку.

Но даже самый дорогой – дальневосточный – борщ всё равно дешевле среднего столовского. В предприятиях общепита 300-миллилитровая тарелка борща стоит в среднем по России, по оценке экспертов, 67 рублей. В Петербурге – 68 рублей, в Москве – 84 рубля.

Общепитовский максимум зафиксирован, наоборот, в самом западном регионе России – в Калининградской области. Это 92,5 рубля за порцию. Самый дешёвый борщ в заведениях общепита можно найти в Кировской области – по 40 рублей за тарелку.





