Происшествия
На «Скандинавии» тягач Volvo сбил женщину с ребенком. Мальчик семи лет выжил
Грузовик сбил женщину с ребенком на трассе «Скандинавия» вечером 6 апреля.
ДТП произошло около 21:35 на 65 километре автодороги, сообщает 47news со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Ленобласти.
По предварительной информации, тягач вне зоны пешеходного перехода сбил женщину и ребенка, которые перебегали дорогу вне зоны пешеходного перехода. За рулем грузовика был 63-летний водитель,
В результате 38-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Мальчик семи лет с травмами средней тяжести был госпитализирован.
По факту случившегося проводится проверка.