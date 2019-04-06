Легковушка ушла в Неву на набережной Лейтенанта Шмидта. Пара забыла поставить машину на ручной тормоз

Легковой автомобиль упал в Неву на Васильевском острове в Петербурге. Инцидент произошёл поздним вечером 6 апреля на набережной Лейтенанта Шмидта рядом с Горным институтом.

По сообщениям очевидцев, водитель «Ниссан Кашкай» забыл поставить машину на ручник, из-за чего она поехала вниз. В ГУ МЧС России по Петербургу «Фонтанке» рассказали, что внутри находились 26-летний мужчина и девушка на три года младше. Оба смогли выбраться на берег самостоятельно, а автомобиль на набережную вытащили спасатели.

Никто не пострадал.





