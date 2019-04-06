Владивосток пережил блэкаут, без света остались 32 тысячи человек и предприятия

Крупная авария на объектах электроэнергии произошла субботним вечером 6 апреля во Владивостоке, перебои с электричеством возникли во всех районах города. Без света остались свыше 32 тысяч человек в жилых домах, предприятия и торговые центры.

Как сообщает местное ИА PrimaMedia, в ряде торговых комплексов не оказалось вспомогательных источников электричества, и потому многие посетители долго не могли выбраться из них и с подземных парковок.

Причиной отключения высоковольтных линий стало срабатывание токовой защиты с неуспешным автоматическим повторным включением. Аварийные службы устраняют последствия.





