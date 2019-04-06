Петербургский бизнесмен, устроивший заваруху в «Счастье» из-за «Радости»: Налоги он все равно заплатит

После новости о конфликте двух петербургских предпринимателей, случившемся под камерами видеонаблюдения днем 3 апреля в кафе «Радость», «Фонтанка» поговорила с героем одной из самых читаемых публикации. Всеволод Васильев не стал отрицать, мягко говоря, своей несдержанности. Но он категоричен при упоминании терминов «вымогательство»

– Мне неприятно, но по поводу видео – крыть мне нечем. Я, безусловно, не прав – не смог сдержать эмоции после выпада в мой адрес. Но, если позволите, у меня есть важная ремарка, – вечером, 6 апреля сообщил репортеру нашего издания 43-летний петербургский бизнесмен Всеволод Васильев, занимающийся в Петербурге управлением недвижимостью.

Напомним, что 5 апреля в кафе «Счастье», расположенном на углу Малой Морской и Исаакиевской площади, встретились соучредитель компании «Радость» Васильев и генеральный директор этого предприятия Виктор Рязанов. По данным «Фонтанки», предметом дискуссии были финансовое положение фирмы в связи с банкротством. Чем закончилась беседа, хорошо записано видеокамерой. Также «Фонтанка» сообщила, что после избиения Рязанов обратился в полицию Адмиралтейского района с заявлением о вымогательстве у него двух миллионов рублей.

– У Рязанова я выяснял, когда он заплатит налоги по фирме «Радость». Если кратко, то до того, как мой брат приобрел 50% долей компании, там образовалась налоговая задолженность в полутора миллиона рублей. Бесконечные разговоры по этому поводу идут примерно год. К вымогательству это точно не имеет отношения. Я отвечаю за это, – прокомментировал «Фонтанке» Васильев, добавив: «Дело не в деньгах даже. Это принципиальная позиция – налоги Рязанов все равно заплатит».





