«Не беспокойтесь». Немецкий телеканал ZDF «образно» рассказал о вторжении России в Эстонию

Картину вторжения России в Эстонию обрисовал немецкий телеканал ZDF. Сюжет вышел в преддверии встречи президента России Владимира Путина с лидером Эстонии Керсти Кальюлайд, которая состоится в Москве 18 апреля.

Выпуск программы Heute Journal (Журнал с?егодня) от 4 апреля начался со слов о входе российских войск в прибалтийскую страну.

«Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляются к Эстонии, чтобы отбросить подразделения российских вооруженных сил, которые вошли туда так же, как несколько лет назад в Крым», — сказал, начиная программу, ведущий Клаус Клебер. Запись теперь доступна на сайте ZDF.

В выпуске он отметил, что Россию сдерживает НАТО и подчеркнул, что альянс обеспечивает мир в Европе.







«Не беспокойтесь, — обратился затем он к телезрителям, — это неправда». Сюжет Клабер назвал лишь образом, хотя и «вполне реалистичным».

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд нанесет рабочий визит в Москву 18 апреля в связи с открытием после реконструкции исторического здания посольства Эстонской республики. Как сообщало телевидение Эстонии, на ожидающейся встрече с президентом России Владимиром Путиным она хочет поднять темы конфликтов на Украине и в Грузии, а также двусторонних отношений.