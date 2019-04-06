«Нереально». Кличко рассмешили анализы Зеленского и Порошенко

Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко раскритиковал процедуру тестирования на алкоголь и наркотики, которые прошли кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Шоумен и действующий глава государства договорились сдать анализы перед дебатами на киевском стадионе «Олимпийский».

Спортсмен назвал смешными представленные публике за две недели до дебатов результаты и предложил оплатить независимую оценку.

«Допинг-тест, подобный тому, который проходил во время украинских выборов, был оценен менее чем за 24 часа? Это невозможно», — заявил 6 апреля боксер в видеообращении на Facebook. По его мнению, аналогичное мнение выскажут эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Уважаемые кандидаты в президенты Украины! Ваша недавняя сдача анализов была смешной», — подчеркнул Кличко и напомнил, что после сдачи анализов крови или урины через пару часов нельзя обнародовать их результаты. «Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить на это», — добавил Кличко.







«Я предлагаю покрыть все расходы, связанные с профессиональной, а не кустарной сдачей анализов», — добавил Кличко и подчеркнул, что только в таком случае украинцы, по его мнению, смогут выбрать «чистого президента не только в моче и крови, но, самое главное, в мыслях».

Второй тур выборов президента в республике состоится 21 апреля. Перед ним его участники — действующий глава Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский — договорились провести дебаты 19 апреля на стадионе в Киеве. Оба кандидата прошли медобследование и сдали анализы, после чего сообщили, что в их крови и моче алкоголя и наркотиков не обнаружили.