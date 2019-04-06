Из пушки по квадрокоптерам. ЗРК «Панцирь-СМ» эффективно отстрелялся по дронам

Воздушно-космические силы России провели испытание зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», новейшего варианта ЗРПК «Панцирь». Как 6 апреля сообщил генерал-лейтенант Юрий Грехов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», тот «показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер».

По словам заместителя главнокомандующего воздушно-космическими силами, боевой стрельбе предшествовали 54 боевых и теоретических занятия, которые проводились в течение трех дней.

Ранее сообщалось, что «Панцирь-СМ» пойдет в серийное производство в конце 2019 года. Летом 2018 года об этом стало известно от компании-разработчика «Высокоточные комплексы».

Новый ЗРПК в будущем сменит «Панцирь-С1», сможет поражать цели на расстоянии 40 километров, что вдвое лучше предшественника.





