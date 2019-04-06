Без суда. Росфинмониторинг предложил блокировать операции по счетам за финансирование терроризма и незаконных публичных мероприятий

Досудебную блокировку операций по счетам, которые используются для финансирования терроризма, экстремизма, наркоторговли и проведения публичных мероприятий в нарушение установленного порядка, предложил узаконить Росфинмониторинг. Законопроект был 6 апреля опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, правом принимать решение о блокировке предлагается наделить ФСБ, МВД и сам Росфинмониторинг. Ограничительные меры будут действовать до 10 дней, также будут ставить в известность прокуратуру.

По мнению ведомства, досудебная блокировка необходима «в случаях, не терпящих отлагательства и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений».

В надзорном ведомстве РБК пояснили, что на судебное решение нужно время, а злоумышленники используют такие счета недолго, через подставных лиц или же процедуры без идентификации.





