Истребитель ВВС Нидерландов во время учений сам себя подстрелил. Пилот смог посадить F-16

Истребитель F-16 Королевских военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя. Инцидент произошел во время учений на авиабазе Леуварден, сообщает издание Nederlandse Omroep Stichting.

Инцидент произошел еще в конце января, однако был обнародован только сейчас. Во время маневров два истребителя открыли огонь и F-16 пострадал от собственного выстрела из пушки.

Осколки боеприпаса повредили фюзеляж и попали в двигатель. Истребитель получил серьезные повреждения, но пилот смог посадить машину на территории военного полигона Влиорса. Никто не пострадал.

Инспекция ВВС Нидерландов проводит собственное расследование происшествия и пока воздерживается от комментариев.





