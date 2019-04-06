Происшествия
Истребитель ВВС Нидерландов во время учений сам себя подстрелил. Пилот смог посадить F-16
Истребитель F-16 Королевских военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя. Инцидент произошел во время учений на авиабазе Леуварден, сообщает издание Nederlandse Omroep Stichting.
Инцидент произошел еще в конце января, однако был обнародован только сейчас. Во время маневров два истребителя открыли огонь и F-16 пострадал от собственного выстрела из пушки.
Осколки боеприпаса повредили фюзеляж и попали в двигатель. Истребитель получил серьезные повреждения, но пилот смог посадить машину на территории военного полигона Влиорса. Никто не пострадал.
Инспекция ВВС Нидерландов проводит собственное расследование происшествия и пока воздерживается от комментариев.
F-16 boven Vlieland geraakt door eigen kogel.https://t.co/lNI49cxIKD— NL Nieuws (@NieuwsNu123) 4 апреля 2019 г.
De F-16 die in januari aanzienlijke schade opliep tijdens een oefening boven Vlieland blijkt geraakt te zijn door zijn eigen munitie. Zeker ??n afgevuurd patroon richtte schade aan aan de beplating van... pic.twitter.com/NS1a365oju