Мир впервые увидит фотографию чёрной дыры. Ученые назвали дату и время показа

Важное событие в сфере астрофизики состоится в среду, 10 апреля. Ученые впервые обнародуют снимок черной дыры.

Как сообщает Reuters 6 апреля, американский фонд национальной науки назначил в Вашингтоне пресс-конференцию, на которой объявит о революционном результате работы проекта «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT). Одновременно также конференции пройдут в Брюсселе, Сантьяго, Шанхае, Тайбэе и Токио. Это произойдет в 16:00 по Москве.

Чтобы сделать этот снимок, потребовались годы и тесное международное сотрудничество: из нескольких радиотелескопов в разных точках планеты — от Чили до Испании – «сложили» один «большой». Полученная ими за неделю информация была настолько велика, что ее невозможно было переслать по Интернету — ее перевозили из обсерваторий на жестких дисках в научные учреждения, где она обрабатывалась с помощью компьютеров.

В качестве объекта наблюдения ученые выбрали черную дыру, находящуюся в центре нашей галактики — Млечного пути. Эта черная дыра носит название Стрелец А*. Полученная информация поможет подтвердить или опровергнуть ряд научных теорий, в том числе и действие теории относительности Эйнштейна за пределами Солнечной системы.





