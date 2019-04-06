«Фундаментальные изменения в Конституцию не нужны». Медведев не поддержал идею Володина допустить Госдуму к формированию правительства

В изменениях в российской Конституции сейчас нет необходимости, хотя в целом они возможны. Об этом 6 апреля заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, комментируя идею спикера Госдумы Вячеслава Володина допустить нижнюю палату парламента к формированию правительства. Для этого, как отмечал Володин, необходимы изменения именно в основной закон государства.

«Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию не нужны», — цитирует премьера РБК со ссылкой на ТАСС. Конституцию он также назвал «инструментом, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны».

«В то же время общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. Это совершенно нормально», — добавил премьер. При этом любые подобные изменения «обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти», уверен Медведев.

«Никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республике», — подчеркнул Медведев.





