В Москве на борту японского Boeing Dreamliner искали бомбу. Лжеминёры могут быть связаны с Украиной

Анонимные лжеминеры заставили понервничать пассажиров рейса Москва — Токио в московском аэропорту Домодедово вечером 6 апреля. На борту Boeing Dreamliner искали взрывное устройство.

Самолет «Японских авиалиний» (JAL) готовился вылететь в Токио в 17:15 по Москве, однако в экстренные службы поступил анонимный сигнал о том, что на борту якобы заложена бомба. Командир принял решение немедленно эвакуировать пассажиров и отложить вылет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

На место немедленно прибыли экстренные службы, которые осмотрели самолет и ничего подозрительного не нашли. Рейс отправился в 18:40, а в аэропорту приняли дополнительные меры безопасности.

Источник агентства в авиадиспетчерских службах сообщил, что сигнал о якобы заложенном на борту самолета взрывном устройстве поступил с Украины. «На электронную почту пришло письмо с угрозами. При проверке выяснилось, что оно отправлено с украинского ip-адреса», – сказал он.







Лжеминеры которую неделю одолевают Петербург, заставляя эвакуироваться детей и школьников, студентов и посетителей торговых центров. При этом злоумышленники нередко звонят с телефонов, зарегистрированных на Украине.