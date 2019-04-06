«Пошёл он к чёртовой матери!» Тарасова ответила Зырянову, назвавшему фигурное катание «кошмарным» видом спорта

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова бывшего футболиста «Зенита» Константина Зырянова про фигурное катание.

«Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать. Я не участвую в этих кошмарных дебатах – кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошел к чертовой матери. Все!» – цитирует Тарасову НСН.

В минувший четверг Зырянов заявил: «Фигурное катание – кошмарный вид спорта. В 18 лет спортсмен уже заканчивает карьеру. Он никому не нужен».

Константин Зырянов – трехкратный чемпион России по футболу в составе «Зенита» (2007, 2010, 2011/12), обладатель Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2007/08). В составе сборной России выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы-2008. В настоящее время работает главным тренером молодежной команды «Зенита».

Татьяна Тарасова – советский и российский тренер по фигурному катанию. Заслуженный тренер СССР (1975), мастер спорта СССР международного класса, заслуженный деятель искусств России. Дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Ее подопечные выиграли семь золотых медалей Олимпиад с 1976 по 2002 год.





