«Почти как в Челябинске». Жители Красноярска сняли на видео, как над городом пролетел яркий светящийся объект

Жители Красноярска вспомнили события в Челябинске шестилетней давности. Над городом днем 6 апреля пролетел яркий светящийся объект, который горожане успели снять на фото и видео.

Видеозаписи полета жители Красноярска публикуют в социальных сетях и обсуждают, что это могло быть. Объект пролетел над городом около 19:00 по местному времени (15:00 мск).







В комментариях высказываются различные версии — от подобного челябинскому метеорита до кометы или болида с необычно ярким следом. Некоторые пользователи говорят, что объект летел с шумом.

Несколько видео полета объекта собрали в паблике «RU_CHP» в соцсети «ВКонтакте».

«Наш ответ Челябинску», – шутят в комментариях горожане.

Официальных комментариев об инциденте не поступало.