Погоня на Литейном. Водитель такси, уходя от полиции, забыл про пассажира и врезался в ограждение

Опасную погоню могли наблюдать прохожие днём 6 апреля в центре Петербурга. От полиции уходил водитель такси, причём вместе с пассажиром, как в лучших традициях игры GTA.



Как пишут очевидцы в соцсетях, лихача смогло остановить лишь ограждение на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля. Свидетели рассказали, что чугунный забор был успешно снесён чёрным «Фордом Фокусом», а водитель закован в наручники. Сообщается, что в результате экстренного торможения якобы пострадал пассажир такси. А вот прохожие успели благополучно ретироваться с тротуара.

Неделю назад на Литейном проспекте летевший на красный сигнал «Генезис» отправил в стену Volkswagen, водитель которого погиб на месте. Ещё трое, включая управлявшего «Генезисом» 34-летнего Асатурова, пострадали. Лихачивший водитель уже был лишён прав и хорошо знаком со статьями за алкоголь и наркотики. Экспертиза показала, что за руль он сел пьяным. Врачи поставили его на ноги, чтобы передать в руки правосудия.





