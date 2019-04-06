СМИ: К отделу полиции в Подмосковье подложили подозрительный предмет. Служебная собака повела себя беспокойно

Подозрительный предмет с проводами обнаружили у здания отдела полиции в подмосковной Балашихе 6 апреля. Служебная собака добавила тревоги.

Ведро с торчащими проводами и мобильным телефоном положили под стены отдела в микрорайоне Заря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Сотрудников и посетителей из здания эвакуировали, а на место вызвали специальные службы. Служебная собака кинологов показала своим поведением, что там есть взрывчатка. Предмет увезли для утилизации.

МВД официально происшествие пока не комментировало.





