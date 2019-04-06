Уличную картинную галерею в переулке Радищева отмыли от краски. Дуэль коммунальщиков и художника продолжается

Произведения искусства петербургских художников вновь проступили на свет из-под казенной краски в переулке Радищева. «Народ отмыл картинную галерею», – сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий. Дуэль между активистами, выбравшими своим оружием коммунальщиков, и художником Олегом Лукьяновым продолжается.

Напомним, 5 апреля репродукции картин петербургских художников – Романа Ляпина, Владимира Колбасова, Алексея Ежова, Тумана Жумабаева, Андрея Белле, а также примкнувшего к ним Сандро Боттичелли, были закрашены малярами. По словам инициатора спонтанной экспозиции Олега Лукьянова, представитель управляющей компании сослался на жалобы «инициативной группы». Впрочем, художник сразу заявил, что краску отмоет. Сделал ли он это действительно сам или ему помогли другие любители искусства – неизвестно.

Напомним, баталии с кисточками в переулке Радищева происходят не в первый раз. Похожим образом события развивались на том же месте в феврале 2019 года — и, по мнению интернет-пользователей, в таком искусственно «состаренном» виде картины стали смотреться еще эффектнее.





