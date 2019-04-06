Четыре фигуранта по делу «Артподготовки» получили реальные сроки от двух до трёх с половиной лет

Четыре сторонника запрещенного в России экстремистского движения «Артподготовка» приговорены к лишению свободы судом Волгограда. Все они обвинялись в приготовлении к участию в массовых беспорядках.

Как сообщает «Медуза» 6 апреля, 21-летний Владислав Бондаренко, обвинявшийся также в призывах к массовым беспорядкам и экстремизму, получил 3,5 года колонии. 25-летний Станислав Бабанов и 32-летний Олег Костик получили наказание в виде трёх лет лишения свободы. Ещё один фигурант дела, Михаил Турченко, получил два года. Кроме того, полтора года условно достались несовершеннолетнему обвиняемому.

Фигуранты дела были задержаны 3 ноября 2017 года якобы при попытке отправиться в Москву для участия в беспорядках. Родственники считают дело провокацией. Они уверены, что силовики якобы вели переписку с телефона Бондаренко, который считается организатором поездки в Москву.

Лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев, по последним данным, находится во Франции, где ему предоставили политическое убежище.





