Ливийская национальная армия попала под удары боевой авиации и объявила запад страны зоной военных действий

Об ударах боевой авиации по позициям Ливийской национальной армии в поселении Гарьян (80 км к югу от Триполи), которые были нанесены силами правительства Национального согласия этой страны, сообщил 6 апреля арабский телеканал Al Jazeera. Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий силами ЛНА, через несколько часов объявил запад страны зоной военных действий и пообещал наносить удары по любым аэропортам, откуда будут осуществляться боевые вылеты.

Хафтар распорядился начать наступление на Триполи 4 апреля, назвав своих противников «террористами». Власти правительства Национального согласия ответили приказом о применении силы по необходимости.

Глава МИД России Сергей Лавров в настоящее время находится с визитом в Египте. Он подчеркнул, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта и не ставит на кого-то одного. Однако Россия осудила применение боевой авиации против сил Хафтара. Египет также призвал все стороны конфликта к сдержанности — это прозвучало из уст главы МИДа Египта Самеха Шухри в ходе совместной с Лавровым субботней пресс-конференции. На срочной сессии совет безопасности ООН призвал Хафтара остановить военный марш на Триполи.

Напомним, 5 апреля ЛНА заявила об установлении контроля над международным аэропортом столицы государства. Однако 6 апреля The Libya Observer со ссылкой на источники сообщила, что, по некоторым данным, войска Хафтара могли вернуться с территории аэропорта на предыдущие позиции.

Двоевластие в Ливии началось после свержения многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году. ООН предлагает провести весной 2019 года в стране всеобщие выборы для формирования признанных всеми органов власти. Решение о сроках выборов планировалось обсудить на национальной конференции в середине апреля.





