Крейсер-изюминка и закрытый Кронштадт. Смольный начал подготовку к Главному военно-морскому параду

Подготовка к Главному военно-морскому параду 2019 года стартовала 6 апреля в Кронштадте, сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

В субботу участники выездного совещания под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Витко осмотрели объекты и определились с тем, что нужно будет благоустроить к 28 июля. Особое внимание, отмечают в пресс-службе администрации, было уделено созданию парка «Патриот».

Обсуждались и детали самого парада. По информации источника «Фонтанки» в Главном штабе ВМФ, в порт Кронштадта снова зайдёт атомный подводный крейсер. Какой именно – пока не уточняется. Въезд в город в день парада скорее всего снова будет ограничен.

Главный Военно-морской парад, в ознаменование Дня ВМФ России, пройдет в Петербурге в третий раз.

Во втором по счету Главном военно-морском параде 2018 года принимал участие 41 корабль и примерно столько же самолетов и вертолетов флотской авиации. Это значительно меньше, чем год назад, когда в Петербурге собралась пятая часть всего действующего состава ВМФ России, в том числе атомный подводный крейсер «Орел». Фаворитами первого парада были «Дмитрий Донской» и «Петр Великий».





