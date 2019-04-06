СМИ: Бывшему заместителю Мединского предъявили новое обвинение. Пирумову вменяют создание преступного сообщества

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову ещё по одной статье. Ранее ему вынесли приговор за хищение 164 млн рублей при реставрации охраняемых объектов.

«Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК (организация преступного сообщества)», — цитируют 6 апреля «Ведомости» источник агентства ТАСС. Он связал это с тем, что следствие пока не может доказать вменяемое Пирумову мошенничество на 450 млн руб. при строительстве новых корпусов Эрмитажа, а предельные сроки содержания экс-замминистра под стражей истекают 17 апреля. «Обвинение по новой статье позволит продлить ему срок ареста еще на полгода», – пояснил источник.

В январе бывшему чиновнику, проходящему фигурантом по делу Эрмитажа, добавили срок за «дело реставраторов». Также в деле Пирумова есть эпизод о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство фондохранилища Эрмитажа.

Контракт на строительство фондохранилища на Заусадебной улице в Петербурге стоимостью 3,6 млрд рублей Эрмитаж заключил в 2015 году. Подрядчик «Мехстройтранс» получил миллиард аванса и исчез. Он входил в группу компаний «Роспан», фактическим руководителем которой был Никита Колесников. Бизнесмен, как и Пирумов, привлечен по делу Эрмитажа в качестве обвиняемого.





