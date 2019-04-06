«Насчитаем сколько, что никакой России не останется». Глава МИД Украины снова заговорил о компенсации за «столетия оккупации»

Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы, если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин эфире телеканала «Эспрессо» 6 апреля.

Таким образом министр прокомментировал создание в Госдуме рабочей группы, которая с «обоснованными цифрами и фактами» должна подготовить документ с оценкой урона Крыму за то время, что он был украинской территорией.

«Вот мы уже насчитаем сколько, что никакой России не останется», — подчеркнул Климкин и добавил, что инициатива Госдумы — «тотальный бред».

О создании рабочей группы по оценке убытков экономики Крыма от действий Украины 20 марта заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, ситуация в Крыму и Севастополе будет изучена с привлечением экономистов, ученых и представителей регионов. Рабочую группу возглавил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Глава МИД Украины Павел Климкин 21 марта написал, что «никому в голову не приходило требовать компенсацию за несколько веков российской оккупации Украины».





