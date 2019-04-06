Метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты и чум-часовня. На Ямале гуляют оленеводы

День оленевода проходит в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО в эти выходные. 6 апреля на площадку съехались около тысячи представителей коренных народов Севера. Многие из них встречаются только раз в году – именно на этом празднике.

Как сообщает Znak.com, День оленевода – самый древний из местных национальных праздников. В этот раз организаторы устроили большую ярмарку и спортивные состязания, в которые вошли дисциплины по метанию тынзяна (аркана) на хорей (деревянный шест), перетягивание палки, гонки на оленьих упряжках, прыжки через нарты и так далее.

На площадке также установлены чумы, один из которых выполняет функции православной часовни. В других домиках можно попить чаю и побеседовать.

В Приуральском районе День оленевода проводится ежегодно первые выходные дни апреля перед кочёвкой на летние пастбища, которые проходят в районном центре селе Аксарка на берегу реки Обь.





