«Каршерингам надо выделить отдельную полосу». В Петербурге водители арендованных машин не выдержали конкуренции

Каршеринговые автомобили устроили несколько аварий в Петербурге 6 апреля. Одно ДТП устроили водители арендованных машин компаний-конкурентов.

В Кировском районе каршеринговые автомобили заблокировали полосу на бульваре Новаторов. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург», Kia компании YouDrive подбила Volkswagen «Делимобиля» при повороте во двор. В комментариях участники сообщества предлагают «выделить каршерингам отдельную полосу, но лучше в параллельной вселенной».







В Выборгском районе Петербурга утром временно не ходили трамваи по проспекту Энгельса. У дома 94, корпус 1, дорогу не поделили Audi «Яндекс Драйва» и Chevrolet Cruze.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Накануне авария с каршеринговым автомобилем затруднила движение и собрала очередь из троллейбусов во Фрунзенском районе Петербурга. Водителю потребовалась помощь медиков.

Как сообщил 5 апреля читатель «Фонтанки», на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы, под «крабом», в ДТП попал автомобиль каршеринговой фирмы YouDrive. На фото с места аварии, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что у Volkswagen Polo сильно повреждена передняя часть и сработали подушки безопасности.