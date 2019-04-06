Петербуржцы ловят весеннее тепло и делятся впечатлениями в соцсетях. В понедельник погода снова огорчит

По-настоящему весенняя рабочая пятидневка закончилась, начались весенние выходные. 6 апреля улицы Петербурга заполонили гуляющие, а те, кто устал от городской суеты, отправились на природу.







Офисные фото в соцсетях сменились цветами, шмелями, птицами и первым робким загаром.

Жители города замечают все изменения. Ни один ирис не ускользнёт от объектива смартфона или камеры, ни один шмель не пролетит мимо, ни одна бабочка не окажется незамеченной.

Синоптики призывают веселиться активнее, так как, судя по прогнозам, в понедельник, 8 апреля, над городом сойдутся тучи и польёт дождь. Температура тоже понизится, до 10-7 градусов. Но впереди ещё половина субботы и целое воскресенье с ясной солнечной погодой.