В Челябинске волк покусал ребенка в парке. Хозяин хищника посетовал, что мальчик «был навязчив»

В одном из парков Челябинска случилось странное: среди бела дня волк покусал ребенка, возвращавшегося с тренировки. Дело было еще 23 марта в самодельном контактном зоопарке – если так можно назвать ничем не огороженного волка на привязи в городском парке. Однако широко обсуждать ЧП стали 6 апреля — после того, как мать ребенка собралась в суд.

Как сообщает «Первый областной», специфическое развлечение стало регулярным для парка Гагарина. В администрации парка при этом заявляют, что никак не могут найти управу на владельца волка, который регулярно привязывает к деревьям то его, то других своих диких питомцев. При этом, по словам представителей учреждения культуры, мужчина собирает деньги на добровольной основе.

Невнятные аргументы администрации развивает местная полиция. По словам матери ребенка, сотрудники правоохранительных органов сообщили ей, что не могут завести административное или уголовное дело, поскольку хозяин не натравливал животное на ребенка, а тот сам к нему подошел. И предложили обратиться в суд.

Хозяин волка известен — Сергей Панасенко не отказывается от общения со СМИ и рассказывает, что даже делал ребенку замечания, но момента укуса не видел. Из его слов становится очевидно, что безо всякой ограды в центре города с диким животным играл далеко не один ребенок.







«Мальчик, как и все, играл, и даже очень был навязчивым; я и другие взрослые делали ему несколько раз замечания, чтобы не был таким навязчивым, так как с собакой и другие дети хотят поиграть, но он никого не слушал и продолжал лезть», – сказал он журналистам.

Мать ребенка намерена найти других пострадавших от укусов волка в центре Челябинска и обратиться с коллективным иском в суд. Ранее в Сети распространялось видео, на котором было зафиксировано, как предположительно волк кусает маленького ребенка, а другой ребенок пытается оттащить животное за ошейник.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер тоже в курсе странного аттракциона — он его видел сам, гуляя в парке с семьей, о чем признался перед камерами на пресс-конференции.

«Волк какой-то был, бегал, я туда ребенка не пустил, – вспомнил он. – Я вообще не очень понимаю, что происходит».