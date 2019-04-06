«Бутылочное горлышко» на Ладожском мосту подпортило петербуржцам выходные за городом

Петербуржцы, отправившиеся за город 6 апреля по трассе Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе), встали в большую пробку. Концентрацию всеобщего недовольства спровоцировал ремонт Ладожского моста через Неву.

Видео «великого стояния» в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», такая ситуация наблюдается на Мурманском шоссе с утра. По состоянию на 14.40, затор растянулся на 6 с лишним километров, скорость движения не превышает 10 километров в час.

Плановые работы на Ладожском мосту стартовали в январе 2019 года. Сначала рабочие закрыли одну из четырёх полос в направлении из Петербурга в Петрозаводск. С 5 апреля закрылась ещё одна полоса, в сторону Петербурга. В итоге свободными для движения остались по одной полосе в каждом направлении. Ремонт моста продолжится до августа. Ограничения снимут лишь на майские праздники.





