Баловство «весёлого» мужчины в кепке закончилось купанием в Фонтанке и мужскими объятиями

Субботний день начался с мокрых приключений для неизвестного мужчины в кепке. Пытаясь доказать, что он сильный, ловкий и умелый, гуляющий упал в Фонтанку рядом с площадью Ломоносова в Петербурге. На помощь ему пришёл товарищ, но тоже застрял в гранитных берегах.

Как рассказали корреспонденту издания в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти, двое мужчин 6 апреля «баловались» на набережной реки Фонтанки, будучи нетрезвыми. В результате один из них нырнул в реку. И хоть глубина оказалась незначительной, выбраться самостоятельно у пострадавшего не получилось. К нему на помощь пришёл друг, но оказался бессилен.

Приехавшие на место спасатели вытащили обоих с помощью одной верёвки и крепкого мужского плеча.





