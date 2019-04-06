Происшествия
В Туапсе тушат пожар на нефтебазе. Горит пустой резервуар
Неиспользуемый резервуар горит на территории промышленной зоны Туапсинской нефтебазы 6 апреля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Нефтебаза расположена на улице Гагарина. Сообщение о возгорании поступило в 12:14 мск.
Через две минуты на место прибыли 16 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Резервуар горит на площади более 80 кв. м. Угроза распространения огня, как заверили в МЧС, отсутствует.