Завод «Тролза», поставлявший троллейбусы в Петербург, сокращает больше половины рабочих

Крупнейший в России производитель троллейбусов — расположенный в Энгельсе завод «Тролза» – объявил подробности предстоящих сокращений. Как 6 апреля сообщает саратовский портал «Репортер 64», в текущем месяце уведомления о сокращениях получат 450 работников (всего, по сведениям СМИ, на предприятии трудится около 800 человек) — в три этапа: 163 в первую декаду, 187 во вторую и 100 в третью.

«Тролза» приостановила выпуск троллейбусов в феврале. Причиной, по словам губернатора саратовской области Валерия Радаева, стало отсутствие заказов, 800 работников, включая сотрудников дочерних предприятий, были отправлены в вынужденные отпуска. Ситуация привлекла внимание прокурора Саратовской области, задавшегося вопросом, не привели ли к такому исходу намеренные действия руководителей предприятия. При этом генеральный директор завода Иван Котвицкий был задержан 13 марта по подозрению в даче взятки группой лиц в особо крупном размере — речь шла о 2 миллионах рублей, якобы переданных налоговому инспектору ради снижения налоговой задолженности. До 15 мая он находится под домашним арестом.

О своих намерениях оказать поддержку заводу и его коллективу говорили и губернатор области, и местное министерство промышленности и энергетики. Там до сих пор полагают, что ситуация может измениться в лучшую сторону и ищут возможности загрузить предприятие. 30 марта в Энгельсе прошел митинг в поддержку завода.

В 2017 году Петербург закупил 80 троллейбусов ЗАО «Тролза» модели «Мегаполис»-5265. Двухмиллиардный контракт был поделен «Тролза-Маркет» между заводом из Энгельса и белорусским производителем ОАО «Белкоммунмаш» (25 троллейбусов) из-за необходимости успеть исполнить контракт в срок. В 2018 году «Тролза-Маркет» проиграла конкурс на поставку в Петербург 10 низкопольных троллейбусов московской фирме «Автотехком», которая является официальным дилером МАЗ.





